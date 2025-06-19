Мотоциклиста увезли в больницу после аварии на Перевалке в Петрозаводске

Водитель мотоцикла совершил столкновение с легковушкой.

Сегодня, 23 июня, примерно около 19:30 произошла аварии на перекрестке улиц Пархоменко и Перевалочной. Как выяснила «Столица на Онего», мотоциклист двигался по второстепенной Перевалочной, автомобиль по главной Пархоменко. Мотоциклист на пропустил авто и врезался в заднюю часть автомобиля. Мотоциклиста увезли в больницу. Предварительно, серьезных травм ему удалось избежать.

Это уже не первая авария с мотоциклами в последние дни. Так, 14 июня на грунтовой дороге возле поселка Гумарино Суоярвского округа 47-летний водитель мотоцикла ИЖ не справился с управлением. Мотоцикл вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте происшествия. Его 29-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована.