Мотоциклистов призвали не заезжать на Курган в Петрозаводске

Сотрудники Центра спортивной подготовки обратились к владельцам мотоциклов и квадроциклов.

Как сообщили в паблике Мой Петрозаводск, работники Центра спортивной подготовки обратились к владельцам мотоциклов и квадроциклов.

«В очередной раз в ходе рейдов мы фиксируем нарушения и призываем мотоциклистов не заезжать на Курган», — говорится в их заявлении.

Широкие колеи, оставляемые колесами, мешают тренировкам спортсменов.

«Трассы спорткомплекса не предназначены для мотоциклов и квадроциклов, что ставит под угрозу безопасность как спортсменов, так и всех, кто здесь тренируется, участвует в соревнованиях или просто отдыхает», — отмечают сотрудники спортивного центра.