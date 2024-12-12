Мотоциклистов призвали не заезжать на Курган в Петрозаводске

Сотрудники Центра спортивной подготовки обратились к владельцам мотоциклов и квадроциклов.
Как сообщили в паблике Мой Петрозаводск, работники Центра спортивной подготовки обратились к владельцам мотоциклов и квадроциклов.
«В очередной раз в ходе рейдов мы фиксируем нарушения и призываем мотоциклистов не заезжать на Курган», — говорится в их заявлении.
Широкие колеи, оставляемые колесами, мешают тренировкам спортсменов.
«Трассы спорткомплекса не предназначены для мотоциклов и квадроциклов, что ставит под угрозу безопасность как спортсменов, так и всех, кто здесь тренируется, участвует в соревнованиях или просто отдыхает», — отмечают сотрудники спортивного центра.
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