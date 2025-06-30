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Эксперты подтвердили критическое состояние мозаичного панно в Питкяранте

Новости. Культура
11:45, 04 Июля 2025
фото: © Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта / VK

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Панно на Доме культуры в Питкяранте осмотрели эксперты благотворительного фонда сохранения исторического наследия «Внимание».

В Питкяранте побывали эксперты фонда «Внимание» — руководитель проектов Марика Шашко, архитектор-реставратор Феофан Есипов и московский художник-мозаичист, реставратор Богдан Лавриненко. После тщательного осмотра панно Богдан подготовил экспертное заключение.

«Итоги неутешительные: мозаика разрушена на 50%, в некоторых местах утраты доходят до кирпичной кладки, а несущая стена имеет конструкционные трещины и расслоение. Панно находится в аварийном состоянии и требует срочной реставрации», — написали эксперты в паблике фонда.

Богдан разработал подробные рекомендации по сохранению мозаики, охватывающие все этапы работ. Однако для полноценной реставрации нужно необходимо дополнительное обследование стены здания. 

«Сохранение мозаики „Калевала“ — сложная, но вдохновляющая задача. Мы продолжаем поддерживать инициативу девушек. О следующих шагах проекта будем сообщать в наших обновлениях. Следите за новостями! Эта история обещает быть захватывающей!» — написали сотрудники фонда.

Уже известно, что фонд готов помочь собрать средства на реализацию первого этапа работ.  Он имеет богатый опыт в реставрации и сохранении культурного наследия. В Питкяранту сотруники фонда приезжали на открытие выставки «Внутри мозаики». Напомним, цель экспозиции — привлечь внимание и рассказать в целом о проекте, о самом панно. 

Добавим, что на второй этап активистам придется искать средства самим. Они готовы, как только будет создана АНО, писать заявки на гранты, обращаться к инвесторам. И в этой независимости от бюджетных денег, как рассказали девушки «Столице на Онего», есть позитивный момент. Они сами смогут контролировать процесс реставрации и денежные потоки: ни один рубль не уйдет мимо и мозаика будет отреставрирована, говорят они. 

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

Примерная стоимость реставрационных работ — от 10 до 20 миллионов рублей. Ранее инициативу карельских активистов прославил в сети дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Сейчас защитники панно начали фотограмметрию (фотофиксация или сканирование панно). Разрешение на проведение этих работ от администрации ДК получено. Ранее администрация Питкярантского округа одобрила реставрацию мозаичного панно.

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