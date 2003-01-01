«Мозаику можно восстановить»: эксперты из Петербургской академии обследовали советское панно в Питкяранте

Сотрудники Академии им. А. Л. Штиглица простучали каждый метр мозаичного панно на Доме культуры в Питкяранте.

Эксперты Академии буквально изучили каждый квадратный метр, поднявшись с помощью автовышки по всему полотну мозаики, рассказали активисты, спасающие уникальное питкярантское панно. Напомним сотрудники старейшего художественного вуза заинтересовались им и решили поучаствовать в его спасении.

— Эксперты составили карту пустот (раковин и лакун) и выяснили, что 80% площади мозаики состоит из отслоившейся цементной подосновы. И это, к сожалению, подтверждает то, что мозаику надо снимать полностью. Это неизбежно, — говорят сотрудники Академии.

Также они выяснили, что мозаика была уложена двумя способами. Часть — собиралась по цельным фрагментам в мастерской, а потом уже приклеивалась на кирпичную стену. Часть кусочков смальты вставляли в клеевой раствор прямо на стену.

— В общем, мы даже тут отличились — у нас смешанный метод набора мозаики, который можно изучать и исследовать. Также, конечно, предварительно определена одна из причин разрушения мозаики — модули (кусочки смальты) были установлены не по правилам — заглублены не на 2/3 толщины смальтинок, а всего лишь на 1/3. Поэтому они неизбежно отваливались, — подчеркнули эксперты.

По итогам обследования эксперты подготовят заключение, где будут даны рекомендации по восстановлению мозаики. Напомним, ранее было проведено техническое обследование конструкций здания: фундамента, стен, кровли, кладки.

— Этими двумя исследованиями мы закроем все вопросы. У нас будет два документа, в которых будет прописано, что конструкции у нас не в аварийном состоянии и что тот метод реставрации мозаики, который мы выбрали, он подтвержден академией Штиглица, и он правильный, — пояснила Наталья Анищенко.

Сейчас активистки из Питкяранты собирают средства на реставрацию панно, также они готовят заявку на получение гранта Президентского Фонда Культурных Инициатив. Академия в данном случае выступит партнером. И это важно, говорят активистки. Это в разы увеличит шансы на получение денег. Также девушки надеются, что общая стоимость на восстановление мозаики будет ниже, чем предложение от коммерческих мозаичистов.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

По предварительным подсчетам, реконструкция может стоить от 10 до 20 миллионов рублей. Напомним, защитники панно создали АНО, чтобы иметь возможность искать средства, в том числе подавать проект на гранты, обращаться к инвесторам и обычным жителям за финансовой помощью. Ранее стало известно, что Минкультуры России отказало в выделении денег на реставрацию панно в Питкяранте. Аргументация — ни панно, ни сам Дом культуры в Питкяранте объектами культурного наследия не являются.

Ранее была сделана цифровая копия панно. Она обеспечит возможность детального изучения мозаики.

Добавим, что на днях в подвале Дома культуры были найдены целые куски смальты разных цветов, которые лежали с 1975 года. Их будут использовать в реставрации панно.