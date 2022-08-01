Может ли «канализационный» компост быть причиной зловония в Петрозаводске?

Технология создания почвогрунта из отходов канализационных очистных сооружений столицы Карелии вызывает вопросы у Росприроднадзора.

Процедура смешивания содержимого канализационных очистных сооружений Петрозаводска для изготовления компоста, именуемого почвогрунтом, привлекла внимание надзорных органов. Об этом на заседании рабочей группы в мэрии карельской столицы сообщила начальник отдела государственного экологического надзора по Карелии Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Юлия Манохова. Совещание было посвящено поискам причин смрада в Петрозаводске, на который жалуются горожане. Согласно одной из версий, источником навязчивого городского зловония может являться почвогрунт, помещенный на городские газоны.

«Мы все-таки, как надзорный орган, не согласны с позицией юридического лица по вопросу технологии именно изготовления почвогрунта из отходов, осадков, замешивании их с другими компонентами», — сказала Манохова.

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