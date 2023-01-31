Можете ли вы отказаться от алкоголя? (ОПРОС)

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о дозах алкоголя и посоветовал от него отказаться.

Накануне глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети опубликовал пост о дозах алкоголя и задался вопросом, а бывает ли спиртное полезным.

«Бокал хорошего вина в приятной компании, стопка водки «с устатку», ложечка коньяка для снятия волнения перед выступлением и лучшей дикции, тумблер или глинкерн виски с сигарой, бальзам для здоровья, абсент для психоделического настроения, лимончелло для завершения алкогольного вечера и отрезвления после буйного застолья, «Просекко» в виде аперитива, домашние наливки, настойки, самогон – все от «проверенных» людей, стаканчик холодного пива, наконец, чтобы росли волосы и женская грудь…» - перечислил министр Охлопков и добавил, что, правда, вместе с грудью вырастет и печень!

Алкоголь, по словам главы Минздрава республики, в нашей жизни присутствует по разным поводам. Все дело в пределах разума, а очень часто разума нет…

В итоге министр сделал вывод, что от алкоголя лучше вовсе отказаться.

А вы можете отказаться от алкоголя?

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