Можно ли сэкономить на сборах в первый класс в Карелии

Насколько стал дороже «набор первоклассника» и можно ли сэкономить на сборах в школу, разбирался корреспондент «Столицы на Онего».

Совсем скоро 1 сентября — День знаний, когда школы откроют двери перед учениками. В Петрозаводске в учебные заведения впервые пойдут 3,4 тысячи первоклассников.

Сборы первоклассника в школу всегда было непростой задачей, особенно — в этом году. Так, по данным Росстата, базовый «набор первоклассника» в стране обойдется в 22 тысячи 298 рублей родителям мальчика и 26 тысяч 838 рублей, если речь идет о девочке. По сравнению с прошлым годом набор для мальчика подорожал почти на 14%, а девочки — на 11,3%.

В Карелии школьные товары тоже серьезно подорожали, хоть и чуть меньше, чем в целом по России. Больше всего подорожали школьные тетради, менее всего — шариковые ручки.

Как подготовка к 1 сентября отразилась на семейном бюджете жителей Карелии и насколько подорожали товары для первоклассников в республике и в целом по стране, читайте в статье.