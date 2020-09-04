Можно ли заставить работодателей Карелии делать принудительные прививки сотрудникам?

В Карелии Роспотребнадзор требует, чтобы работодатели массово прививали своих сотрудников от гриппа; бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.

Карельский Роспотребнадзор направил региональным работодателям предписание, которое обязывает их закупить вакцину от гриппа и привить в обязательном порядке большую часть трудового коллектива. Копию данного документа "Столице на Онего" предоставил руководитель одного из региональных предприятий Владимир Абрамов. Его компания специализируется на строительстве сетей водоснабжения и водоотведения; сотрудники предприятия трудятся вахтовым методом.

В документе главный государственный санитарный врач по Карелии Екатерина Горид предписывает руководителю компании предусмотреть выделение необходимых ассигнований на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики гриппа среди работников, в том числе трудящихся вахтовым методом. При этом работодателю необходимо обеспечить иммунизацию не менее 60% от общей численности работников.

Владимир Абрамов, директор компании, получившей предписание, признается, что над ним нависла угроза крупных штрафов за неисполнение требований Роспотребнадзора – вплоть до миллиона рублей.

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