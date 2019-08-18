Почему люди начинают не доверять медиа – политолог Олег Реут размышляет о природе и эффективности телевизионной пропаганды.

Во время записи передачи на "ТНТ-Онего" ведущий Денис Базанков, реагируя на критический настрой в отношении эффективности экономической политики регионального правительства, справедливо заметил: "Но почему тогда на Первом канале говорят, что в стране всё хорошо?". Уверен, что на самом деле ответ ему хорошо известен. Первый канал российского телевидения как флагман большой пропагандистской машины уже давно оторвался от актуальной общественной повестки и конструирует свою собственную реальность.

С ней, однако, всё чаще происходят какие-то накладки и несуразности. Так, например, Первый канал был вынужден призвать, что в детском "Голосе" были сфальсифицированы результаты итогового голосования. Несмотря на некий откат назад, во время которого все финалисты песенного конкурса были объявлены победителями и получили заветные призы, проявился очень важный эффект – руководство канала продекларировало, что транслировало неправду.

Здесь, конечно, самое место перейти к теоретическим рассуждениям. Истина объективна и опирается на факты, правда субъективна – это факты, пропущенные через личное восприятие, правда у каждого своя. Современный телевизионный мир утверждает торжество именно правды.

Ответственность за сказанное снимается. Любое высказывание априори признается мнением (факт или истина выносится за скобки), а критика этого мнения или, что хуже, псевдомнения (прямой лжи) называется травлей.

Можно нести любую чушь, не опасаясь, что тебе ответят и укажут на неправоту. Если ответят, стоит кричать: ущемляют мнение и свободу слова, и защитники обязательно найдутся.

Подробнее по теме телевизионной пропаганды читайте в статье Олега Реута.