Советник гендиректора Сегежского ЦБК: «Сегежа, мы выстояли! В Карелии ликвидированы все лесные пожары»

Сегежский ЦБК, как ответственный лесопользователь, сделал все, что требуется и на этапе подготовки к летнему сезону, и в процессе тушения пожаров, считает советник генерального директора комбината по социальным вопросам Натали Карапетян

Натали Карапетян, участвовавшая в борьбе с лесными пожарами в Сегежском районе, отметила, что Сегежа достойно справилась со стихией. Самое главное — в районе не дали огню распространиться на поселки и дачные кооперативы. Об этом советник гендиректора Сегежского ЦБК пишет на своей странице в соцсети.

«Когда лично проходишь через эти трудности, то особо остро начинаешь сопереживать людям, которые попали в подобную ситуацию, — пишет Натали Карапетян. — Я лично все последние недели видела, сколько сил и средств вкладывали в борьбу с лесными пожарами. Как человек, работающий в лесной отрасли, могу объективно оценить, сколь масштабная проделана подготовительная работа к летнему сезону …»

По словам Карапетян, она видела, как останавливали пожар в одном месте, а тут же огонь вспыхивал в другом. Как оперативно перебрасывали огнеборцев с одного квартала на другой, как передислоцировали технику. Как грамотно руководили тушением пожаро.

«Аномальная для Карелии засуха не дала возможности расправится со стихией так быстро, как хотелось бы всем нам. Объективная погодная обстановка такова, что в лесу высохли все ручейки, просохли болота, и земля метра на полтора была абсолютно сухой. Настолько было засушливо, что по торфяникам ходила в обычных кроссовках», — пишет представитель комбината.

Не оставила без внимания советник гендиректора Сегежского ЦБК, и фейки, которые распространялись также быстро, как и огонь.

«И это тоже страшно. Ложь, дезинформация сеет панику и мешает работать. Фейки вокруг бедствий особенно циничны, ведь речь идет о людях, попавших в беду. Мы тоже столкнулись с фейк-ньюз, когда пожары начались в Карелии, особенно в Сегеже, где работает наш комбинат.

Не было времени ответить, но сейчас отвечу. Блогеры, не имеющие отношения к Карелии или не удосужившиеся выехать на место пожаров, рассказывали на просторах интернета, как „горит лес и никто его не тушит“… В этих обличительных видео, записанных на фоне гор с голубым и явно не карельским небом, нас называли „КАРЕЛЬЦАМИ“ и откровенно дезинформировали.

Чего только стоят высказывания из видео от Михаила Подзигуна (ссылка на пост или видео — https://vk.com/wall14240061_3829), которое потом опубликовали некоторые паблики и карельские С. И. Кстати, одно из карельских изданий, которое разместило видео, знают меня лично, могли бы позвонить, взять комментарий и проверить информацию. Но нет. Так что фактчекинг проведу я», — отметила Натали Карапетян.

Она приводит цитату из видео:

«Меня всегда забавляет, почему места основных вырубок совпадают с пожарами? Почему такое совпадением. Будь то любой регион, вот один в один все время. Где самые большие вырубки, там все время самые большие пожары начинаются. У меня такое ощущение, что кто-то что-то украли и хочет спрятать».

Вспоминает о том, что канал Readovka, публикуя видео, пишет: «Главного лесозаготовителя Карелии заподозрили в сокрытии вырубок. Активисты обнаружили совпадение мест лесозаготовок и лесных пожаров…»

«ОТВЕЧАЮ: ни один из пожаров этого года по нашей аренде не начинался с вырубок. Более того, сплошные вырубки вообще не были затронуты пожарами. По каждому пожару проводится экспертиза возникновения и ее можно получить в М. С. Основная причина возгораний — действие человека, его неосторожное обращение с огнём. Как правило возгорание начинается с места сбора морошки или черники. По „Медвежьему“, пожар, кстати начался с морошкового болота», — пишет Карапетян.

Приводит Натали и цитату Readovka: «Segezha group», выручка которой составляет миллиарды рублей ежегодно, денег на тушение не выделила.

Она считает, что это голословно.

«А теперь по фактам:

— Сегежский ЦБК, как ответственный лесопользователь, сделал все, что требуется и на этапе подготовки к летнему сезону и в процессе тушения пожаров. Мы помогали всем, чем могли помочь профессионалам. Порядка трехсот наших сотрудников работали в эпицентре пожаров и помогали МЧС и другим службам.

Мы предоставили огромное количество специализированной техники — наши бульдозеры, экскаваторы, все эти дни опахивали территории вблизи населенных пунктов.

Наши работники раздавали респираторы для местных жителей. Доставляли воду. Все эти дни в населенных пунктах наблюдалась высокая задымлённость.

Закупили портативные рации для пожарных и обеспечивали трехразовым питанием большие группы пожарных, парашютистов, военных.

За дни лесных пожаров — фонд заработной платы для наших работников из филиала „Лесные ресурсы“ увеличился почти на семь миллионов рублей.

За этими пунктами не только деньги, которые любят многие считать. Главное, что за этими пунктами стоят люди, которым небезразлична своя работа, свой дом — наша Карелия!», — пишет советник гендиректора ЦБК.

Натали Карапетян поблагодарила каждого жителя Сегежского района за командный дух, за бескорыстную помощь, за невероятную сплочённость, за отсутствие паники. Она рывазила благодарность пожарным и лесничествам из Костомукши, Кеми, Медгоры и Мурманска.

«Печально, что пока одни занимались реальными делами, боролись с огнём и со стихией, другие интерпретировали события! У некоторых всегда кривые зеркала…» — констатирует Карапетян.