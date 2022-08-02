«Можно только спрыгнуть»: жительница Карелии пожаловалась на опасные настилы на мосту

В Сортавале местная жительница сообщила об опасности на наплавном мосту на острове Риеккалансаари.

«Решила обратиться к администрации города ещё раз и задать вопрос: когда же наконец приведут в порядок пешеходные настилы на наплавном мосту на острове Риеккалансаари. С настила со стороны острова можно только спрыгнуть, грунт осыпался очень сильно, большой уклон в сторону воды и камней, а другую сторону прямо на проезжую часть», — написала горожанка в паблике «Подслушано в Сортавла».

Автор сообщения пригрозила местным властям: если мост не отремонтируют, то она соберет все фото за все года и отправит в вышестоящие органы.