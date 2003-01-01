Мраморный лёд встретился жителю Карелии

С необычным явлением — льдом, напоминающим мрамор, столкнулся на озере в Пряжинском районе житель Карелии Сергей Ефремов.

Явление связано с двухэтапным образованием ледяного покрова на фоне неустойчивой зимней погоды.

По словам очевидца Степана Ефремова, сначала первый тонкий лёд был разбит волнами и прибит к берегу. Затем, с приходом морозов, поверхность озера покрылась новым, плотным и идеально белым слоем толщиной около 10 сантиметров, который и создал эффект полированного мрамора, сообщает паблик «Наша жизнь — Meijän elaigu».

Формирование необычного льда произошло в период нестабильных погодных условий. В ближайшие дни в регионе ожидаются резкие колебания: после кратковременного похолодания из-за арктического вторжения скоро атлантический циклон вновь принесёт потепление.

