Реклама на сайте
Прислать новость
Мазуровский и другие сбитые летчики 1
01.06.2021 15:44
Мужчина в гараже услышал голос давно умершей матери 2
01.06.2021 19:30
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии 7
01.06.2021 20:16

МРЭО ГИБДД Карелии изменит режим работы из-за празднования Дня России

Новости. Общество
08:05, 02 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей об изменении режима работы Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД из-за предстоящего Дня России.

В связи с государственным праздником выходные дни продлятся с 12 по 14 июня, что повлияет на график работы МРЭО.

Подразделение будет закрыто 14 июня, а с 15 июня возобновит работу в обычном режиме.

В ГИБДД также напомнили о мерах профилактики коронавируса. Посетителям проводят термометрию и дезинфекцию рук.

«Во время визита в ведомство граждане должны использовать средства индивидуальной защиты и строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров», — добавили в Госавтоинспекции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»