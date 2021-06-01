МРЭО ГИБДД Карелии изменит режим работы из-за празднования Дня России

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей об изменении режима работы Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД из-за предстоящего Дня России.

В связи с государственным праздником выходные дни продлятся с 12 по 14 июня, что повлияет на график работы МРЭО.

Подразделение будет закрыто 14 июня, а с 15 июня возобновит работу в обычном режиме.

В ГИБДД также напомнили о мерах профилактики коронавируса. Посетителям проводят термометрию и дезинфекцию рук.

«Во время визита в ведомство граждане должны использовать средства индивидуальной защиты и строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров», — добавили в Госавтоинспекции.