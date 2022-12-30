МРЭО ГИБДД Карелии надолго закроется из-за новогодних каникул

Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы в праздничные дни отделения по регистрации автотранспорта.

Режим работы изменится для МРЭО на ул. Медвежьегорская д. 3 в Петрозаводске.

31 декабря, 1, 2, 3, 6, 7, 8 января будут выходными. 4 и 5 января подразделение будет работать с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

С 9 января МРЭО продолжит работу согласно установленному графику.



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