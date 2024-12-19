МРЭО Госавтоинспекции Карелии изменит график работы в предновогодние дни и праздничные каникулы

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей об изменении режима работы Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД из-за новогодних праздников.

В декабре 2024 и январе 2025 года изменится организация предоставления государственных услуг Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции МВД по Республике Карелия.

В связи с предстоящими новогодними праздничными и выходными днями прием граждан производится по графику:

28 декабря 2024 года – с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00);

29, 30 и 31 декабря 2024 года - выходные дни;

1, 2, 5, 6, 7, 8 января 2025 года - выходные дни;

3, 4 января 2025 года - с 09:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). Приём теоретического экзамена – с 14:00 до 17:00. Проведение практической части экзамена – согласно графику на январь 2025 года.

С 9 января прием граждан будет осуществляться в соответствии с утвержденным режимом работы МРЭО Госавтоинспекции МВД по Республике Карелия.

"Уважаемые автомобилисты, рекомендуем воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru и рекомендуем гражданам заранее планировать время обращения за государственными услугами", - предупредили в ГАИ Карелии.

Справки по телефонам:

Регистрационное отделение – 8 (8142) 707 356;

Экзаменационное отделение – 8 (8142) 739 283;

Телефон для справок по вопросам использования портала государственных услуг по линии Госавтоинспекции: +7 999 094 52 31.