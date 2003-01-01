В 2026 году минимальный размер оплаты труда в стране составит 27093 рубля.
С 1 января 2026 года МРОТ в России увеличится более чем на 20% и составит 27093 рубля, цитирует ТАСС слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, выступившего сегодня на заседании правительства.
— Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля, — заявил он.
По славам главы кабмина, эта мера будет способствовать увеличению заработных плат 4,5 млн граждан.
— Показатели необходимы для расчета и многих других выплат — это отпускные, больничные, а также соответствующие пособия, — добавил он.
Напомним, в 2025 году МРОТ в России составляет 22440 рублей за вычетом НДФЛ, в Карелии — от 37026 рублей до 49368 рублей (в зависимости от района). Соответственно, в следующем году минимальный размер оплаты труда в республике будет варьироваться от 44431 рубля до 59241 рубля.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что МРОТ в России должен быть не ниже 60 тысяч рублей.