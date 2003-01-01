МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

В 2026 году минимальный размер оплаты труда в стране может достичь рекордных цифр.

Минимальный размер оплаты труда в России не должен быть ниже 60 тысяч рублей, заявил в беседе с ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

— Депутат напомнил, что в 2026 году Минтруд предлагает повысить МРОТ на 20,7% — т. е. до 27 тысяч рублей. Миронов указал, что этой суммы будет хватать на жизнь, если прожиточный минимум составит 19,3 тысяч рублей. Однако реальный прожиточный минимум, по мнению политика, окажется не менее 35-43 тыс. рублей. Соответственно, и МРОТ должен быть выше — около 60 тысяч рублей, — пояснили в агентстве.

Там также отметили, что парламентарий предложил поднимать не только минимальные стандарты, но и общий уровень зарплат.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также сообщил, что с 1 января 2026 года МРОТ в России может вырасти на 20%.

Напомним, в 2025 году минимальный размер оплаты труда в нашей стране составляет 22440 рублей за вычетом НДФЛ, в Карелии — от 37026 рублей до 49368 рублей (в зависимости от района).