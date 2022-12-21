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МТС и Московский зоопарк запустили всероссийскую образовательную экопрограмму для школьников

Новости. Общество
16:17, 21 Декабря 2022

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Дети и подростки смогут бесплатно пройти просветительский онлайн курс о редких видах животных и поучаствовать в конкурсе, победители которого приедут на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк. 

Экологическая программа на платформе «Поколение М» разработана с учетом возрастных особенностей детей 6-14 лет и включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

«Цифровые образовательные проекты, направленные на экологическое воспитание детей, по-прежнему остаются одними из приоритетных для нас. Сейчас остро стоит проблема сохранения биоразнообразия и формирования осознанного отношения населения к окружающей среде. С помощью современных технологий благотворительной онлайн-платформы МТС по творческому развитию „Поколение М“ нам удается привлечь внимание к вопросам бережного отношения к флоре и фауне и мотивировать детей  внести вклад в сохранение животного мира», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Для самых активных участников программы организаторы подготовили творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс. Детям предлагают создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после нужно загрузить видео с презентацией своей работы на сайт www.pokolenie.mts.ru до 31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.

«Мы уже не в первый раз проводим экологический конкурс „Лаборатория Zoo“ на платформе проекта „Поколение М“, и с каждым разом в нём становится всё больше участников. Этот проект позволяет рассказать школьникам о редких видах животных и о деятельности человека, которая угрожает их естественной среде обитания. Участники узнают о миссии зоопарков, познакомятся с программами по сохранению видов и — главное — с юных лет поймут, что необходимо бережно относиться ко всему живому, что нас окружает. И, конечно, по итогам конкурса мы ждём победителей в Московском зоопарке», — прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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