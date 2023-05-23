МТС стала второй экосистемой в России

МТС сохраняет одну из лидирующих позиций на рынке экосистемных подписок.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting за 2022 год. Компания уступает только Яндексу.

МТС сообщает, что количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее.

Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов, таких как KION, Строки и МТС Music. Также увеличение числа экосистемных клиентов связано с выходом МТС на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг).

МТС Premium - это экосистемная подписка на гигабайты интернета,включающая в себя блокировщик спама «Защитник», а также развлекательный контент KION, музыку в МТС Music, книги в Строках, повышенный кешбэк по карте от МТС Банка и скидки от партнеров.

Во втором полугодии 2023 году МТС планирует расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.