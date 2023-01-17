МТС выяснила, кого привлекает зимняя Карелия

МТС с помощью геоаналитической платформы GeoEffect выяснила, из каких регионов приезжали туристы в Карелию в первой половине зимы.

Зимние карельские пейзажи в этом году, помимо путешественников из соседних регионов, чаще чем раньше предпочитали гости из отдаленных городов: Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Самары. Пик интереса к северным красотам среди туристов из Поволжья, Урала и Юга ожидаемо пришелся на первую половину января.

По сравнению с прошлым годом количество туристов из Краснодара увеличилось примерно на 14%, из Екатеринбурга — на 15%, из Казани — на 23%, а из Самары — на 26%. Гости из этих регионов проводят в Карелии в среднем два-три дня, при этом их маршрут, как правило, включает посещение парка Рускеала, достопримечательностей Сортавалы, острова Валаам. Наиболее активными в первой половине зимы стали путешественники из Казани: они задерживались в республике на три-четыре дня и посещали больше туристических мест, включая поездку к водопаду Кивач и небольшую прогулку по Петрозаводску. Кроме того, аналитики отмечают, что этой зимой Вотчину карельского Деда Мороза Талвиукко активнее посещают местные жители с детьми. При этом посещаемость путешественниками из других регионов снизилась в среднем на 15%.

«Любопытно наблюдать за тем, как расширяется география приезжающих в Карелию. Анализируя потоки с помощью обезличенных данных, мы выяснили, что красоты нашей природы прошлым летом привлекли больше гостей из Сибири и Дальнего Востока. Теперь же мы наблюдаем рост интереса к нашим зимним пейзажам со стороны юга, центральной России и Урала. Big Data МТС активно используется во многих российских субъектах для оценки эффективности различных мероприятий, оценки туристического потенциала и развития популярных туристических направлений», — рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

О платформе GeoEffect от МТС

Геоаналитическая платформа GeoEffect от МТС позволяет принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей. Это первое в России «коробочное» решение, обеспечивает возможность пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики. Этими возможностями пользуется 48 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Свердловскую и Ярославскую область.