Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
ГИБДД Карелии назвала причину ДТП, где под фурой погибли три человека (ФОТО)
Сегодня 10:00
Власти Петрозаводска накануне экзаменов расформировывают 4 школы из-за ремонта зданий
Сегодня 07:40

МТС выяснила, кого привлекает зимняя Карелия

Новости. Общество
13:56, 25 Января 2023
фото: © FOTOGRIN / shutterstock

Новости партнеров

МТС с помощью геоаналитической платформы GeoEffect выяснила, из каких регионов приезжали туристы в Карелию в первой половине зимы.

Зимние карельские пейзажи в этом году, помимо путешественников из соседних регионов, чаще чем раньше предпочитали гости из отдаленных городов: Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Самары. Пик интереса к северным красотам среди туристов из Поволжья, Урала и Юга ожидаемо пришелся на первую половину января.

По сравнению с прошлым годом количество туристов из Краснодара увеличилось примерно на 14%, из Екатеринбурга — на 15%, из Казани — на 23%, а из Самары — на 26%. Гости из этих регионов проводят в Карелии в среднем два-три дня, при этом их маршрут, как правило, включает посещение парка Рускеала, достопримечательностей Сортавалы, острова Валаам. Наиболее активными в первой половине зимы стали путешественники из Казани: они задерживались в республике на три-четыре дня и посещали больше туристических мест, включая поездку к водопаду Кивач и небольшую прогулку по Петрозаводску. Кроме того, аналитики отмечают, что этой зимой Вотчину карельского Деда Мороза Талвиукко активнее посещают местные жители с детьми. При этом посещаемость путешественниками из других регионов снизилась в среднем на 15%.

«Любопытно наблюдать за тем, как расширяется география приезжающих в Карелию. Анализируя потоки с помощью обезличенных данных, мы выяснили, что красоты нашей природы прошлым летом привлекли больше гостей из Сибири и Дальнего Востока. Теперь же мы наблюдаем рост интереса к нашим зимним пейзажам со стороны юга, центральной России и Урала. Big Data МТС активно используется во многих российских субъектах для оценки эффективности различных мероприятий, оценки туристического потенциала и развития популярных туристических направлений», — рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

О платформе GeoEffect от МТС

Геоаналитическая платформа GeoEffect от МТС позволяет принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей. Это первое в России «коробочное» решение, обеспечивает возможность пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики. Этими возможностями пользуется 48 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Свердловскую и Ярославскую область.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2023, 00:10
Врач назвал 5 верных признаков того, что точно пора худеть
19.01.2023, 18:40
Стала известна дата закрытия станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге
19.01.2023, 10:45
Прокуратура запросила обвиняемым в избиении заключенного экс-руководителям ИК-9 Ивану Савельеву и Ивану Ковалеву по 8,5 лет колонии
19.01.2023, 06:40
Председателя районного суда Карелии поймали пьяным за рулем
24.01.2023, 22:00
Три человека погибли в очередной смертельной аварии на трассе в Карелии
18.01.2023, 13:47
Артур Парфенчиков: «Армейский корпус в Карелии будет создан на базе законсервированной инфраструктуры 6-й армии»

Аналитика

24.01.2023 10:14
Обществоведение
Попали в историю
Старый дом может оказаться памятником истории, а его жильцы — виновными в его «ненадлежащем состоянии».
Кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС?
23.01.2023 08:00
Переходим на дрова: что делать жителям Карелии после взлета цен на электричество
20.01.2023 18:43
Когда берегов не видят
19.01.2023 18:14
Тунеядцам — бой?
18.01.2023 10:15
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
13.01.2023 11:32
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:59
Без политики
«Не страшно умереть»
За неполные три недели января в ДТП на дорогах республики погибли 13 человек.
«Ралли нельзя заниматься, ими надо жить»
20.01.2023 11:52
Попала
17.01.2023 09:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.