МТС запустила сервис Big Data для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий

МТС запустила сервис на основе геоаналитики, который можно применять для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий Республики Карелия.

Использование первого в России автоматизированного «коробочного» решения позволит сформировать портрет аудитории, адаптировать под ее интересы программу, оценить достаточность инфраструктуры для посетителей, повысить эффективность организации и продвижения мероприятий на рекламных площадках.

Сервис разработан для организаторов культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе фестивалей, концертов, спортивных соревнований. Клиенты получают подробный отчет на основе анализа агрегированных обезличенных данных со статистикой о количестве посетителей, их социально-демографическом составе и времени, проведенном людьми на площадке. Система позволяет оценить обеспеченность гостей фудкортами, кафе, пропускными пунктами, рекреационными зонами и другой инфраструктурой. На основе аналитики можно эффективнее разрабатывать программы под интересы ключевой аудитории, привлекать партнеров и проводить рекламные кампании. Услуга особенно актуальна для организаторов бесплатных мероприятий, у которых нет возможности оценить численность посетителей по валидации входных билетов.

«Эти данные помогут организаторам составить максимально интересную программу, отследить эффективность изменений и обеспечить посетителям комфортные условия. Четкое понимание своей аудитории также поможет привлечь партнеров и сэкономить маркетинговый бюджет за счет фокуса рекламных кампаний на более узкий целевой сегмент. Мы сами будем широко использовать аналитику для мероприятий, организуемых нашим направлением по проведению концертов и шоу МТС Live», — отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Первым заказчиком услуги стал департамент туризма министерства культуры Самарской области. МТС проанализировала несколько мероприятий в регионе: фестиваля набережных «ВолгаФест», международного фестиваля искусств «Шостакович XX век» и интерактивного музея под открытым небом «Дорога истории — наша Победа».

О геоаналитике МТС

Анализ посещаемости мероприятий — новый «коробочный» сервис на базе геоаналитический системы МТС, запущенной в сентябре 2021 года. Первые сервисы системы были разработаны для анализа обезличенных данных о миграциях, численности и составе населения, а также потоках туристов и покупателей. Полученные данные помогают региональным властям принимать решения о развитии регионов и внутреннего туризма на основе больших данных, а бизнесу — выбирать наиболее эффективные локации для магазинов и офисов. Сегодня геоаналитика МТС используется в 46 регионах России.

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