Муезерский район Карелии скорбит по погибшему в зоне СВО земляку

Боец ЧВК «Вагнер» из Карелии Максим Просеков погиб в зоне СВО.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава администрации Муезерского района Александр Пашук, печальная новость пришла к ним в район.

«Наш земляк, Просеков Максим Аркадьевич, боец ЧВК «Вагнер», погиб в ходе проведения СВО. Соболезную родным и близким Максима, - сообщил Александр Пашук. - Муезерский район скорбит. Светлая память нашему земляку».