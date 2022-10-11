Муезерский район Карелии вошел в список приграничных муниципалитетов с приоритетной господдержкой

Федеральную поддержку Муезерский район получит в рамках Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, сообщили в правительстве Карелии.

Муезерский район включен в список приграничных муниципальных образований с приоритетной господдержкой. Изменения в документ утверждены премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года определен Перечень приграничных муниципальных образований России, которым будет оказываться приоритетная господдержка при модернизации социально-экономической сферы. Благодаря инициативе главы и правительства Карелии в этот список включена одна из территорий республики - Муезерский район. Федеральная поддержка даст импульс в развитии муниципального образования, что отразится на качестве жизни и благополучии его жителей, считают в региональном правительстве.

Согласно документу, развитие приграничных территорий планируется обеспечить за счет улучшения транспортной доступности и жилищных условий граждан, повышения качества предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и других. На эти цели будут выделяться субсидии из федерального бюджета.

Региональные власти продолжат работу по расширению Перечня приграничных территорий и включению в него других районов Карелии.