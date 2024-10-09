Муезерский район простился с погибшим на СВО земляком

Евгений Юрьевич Слободчиков погиб 28 сентября 2024 года.

Сегодня, 12 октября 2024 года, в пгт. Муезерский простились с Евгением Юрьевичем Слободчиковым, который погиб 28 сентября 2024 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщила в личном профиле Татьяна Тишкова.

Евгению, рядовому контрактной службы, было 27 лет.

Искренние слова соболезнования маме Надежде Григорьевне, родным и близким, друзьям и знакомым Евгения Юрьевича. Скорбим вместе с вами

— написала Тишкова.

Напомним, о гибели уроженца Карелии на СВО стало известно 11 октября.