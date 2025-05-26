«Мухи за всю жизнь не обидел»: в Калевальском районе простились с погибшим на СВО Анатолием Киприным

Карелия потеряла еще одного бойца.

2 июня в поселке Калевала проводили в последний путь Анатолия Киприна, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили местные власти.

Церемония прошла с воинскими почестями. На траурном митинге выступили представители районной администрации, министерства культуры Карелии, военкомата и фонда «Защитники Отечества». Они выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В соцсети земляки бойца написали слова поддержки его родным.

— Этот человек мухи за всю жизнь не обидел. Толик, спи спокойно.

Достойный внук своего деда.

Вечная память молодому войну.

Помним, любим, скорбим, — написали пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в спецоперации юного уроженца республики.