«Мухи за всю жизнь не обидел»: в Калевальском районе простились с погибшим на СВО Анатолием Киприным

Карелия потеряла еще одного бойца.
2 июня в поселке Калевала проводили в последний путь Анатолия Киприна, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили местные власти.
Церемония прошла с воинскими почестями. На траурном митинге выступили представители районной администрации, министерства культуры Карелии, военкомата и фонда «Защитники Отечества». Они выразили соболезнования родным и близким погибшего.
В соцсети земляки бойца написали слова поддержки его родным.
— Этот человек мухи за всю жизнь не обидел. Толик, спи спокойно.
Достойный внук своего деда.
Вечная память молодому войну.
Помним, любим, скорбим, — написали пользователи соцсетей.
Напомним, ранее сообщалось о гибели в спецоперации юного уроженца республики.
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