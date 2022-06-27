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MultiSim от билайн для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» проявил себя на учениях в Карелии

Новости. Общество
12:50, 04 Июля 2022

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Первые масштабные учения ПСО «ЛизаАлерт» совместно с МЧС, Уголовным розыском и водолазной группой «ДобротворецЪ» прошли в Республике Карелия.

Технология билайн Multisim Балансировщик доказала свою эффективность: высокотехнологичное решение, объединяющее мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета, обеспечило устойчивую связь в условиях карельских лесов. 

Решение Multisim стало надежным телекоммуникационным сервисом, который обеспечил спасательные службы интернетом в условиях эксплуатации, где не справились стандартные инструменты, например, спутниковая связь.

«Multisim — реально работающее решение в природной среде, оно позволило суммировать скорости всех операторов и получить интернет необходимый на поисках. Как правило, в условиях средней полосы при серьезной густоте леса мы используем спутниковую связь, но в условиях северных широт, тарелку необходимо направлять под углом -17 градусов, а это значит, что сигнал упирается в лес.  В этих условиях Multisim справился и зарекомендовал себя отлично, это дает новые перспективы его использования в удаленных и труднодоступных регионах», — отметил руководитель направления беспилотной авиации ПСО «ЛизаАлерт» Евгений Герасимов.

Технология Multisim Балансировщик находится в распоряжении отряда «ЛизаАЛерт» с февраля 2022 года. Это решение представляет собой роутер, в котором установлены 4 SIM-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95% (то есть сохраняет в среднем около 90% ширины каждого из 4 каналов, при этом суммируя их мощности). Общая максимальная скорость, которую дает Multisim балансировщик, достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала, что приводит к повышению качества и увеличению скорости.

Multisim готов к работе через минуту после включения питания и не требует специальных навыков. Важная особенность устройства — влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях. Multisim балансировщик можно поднять на мачты, закрепить наверху и даже если пойдет дождь или снег, сигнал будет стабильным, а устройство защищенным.

Данная технология оказалась отличной демонстрацией потенциала продукта NaaS (Network as a Service), в который входит решение «Multisim Балансировщик». Благодаря наличию таких решений в продуктовом портфеле, билайн всегда может обеспечить клиентов передовыми возможностями современных сетей связи и продемонстрировать партнерам стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах клиентов и общества.

«Предоставить поисковому отряду технологию Multisim Балансировщик — это наша реальная возможность ускорить работу спасателей. Мы рады, что на учениях в Карелии решение подтвердило свою эффективность. Ранее мы запустили целый ряд технологий для повышения эффективности работы отряда — они используются по всей стране: это и sms-информирование о поисках рядом, и платформу „Билайн.Поиск“, которая помогает искать свидетелей, и искусственный интеллект „Билайн AI — поиск людей“ — это машинное зрение, помогающее в анализе большого количества данных. Наша задача — не только помогать самим, но и предоставлять своим клиентам простые инструменты для помощи — lizaalert.beeline.ru. Вместе мы можем больше», — отметил директор петрозаводского отделения билайна Алексей Сахаров.

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