Мумифицированный труп нашли в лесу по соседству с Карелией

В Ленобласти нашли завернутый в ковер и заложенный камнями мумифицированный труп.

В среду, 20 сентября, в лесу у деревни Парицы Гатчинского района обнаружили частично мумифицированное тело мужчины, завернутое в ковер и заложенное камнями. Полицейским удалось раскрыть это преступление и задержать убийцу, пишет портал 47channel.ru.

Как сообщили в полиции, в конце марта в одной из квартир в деревне Малые Колпаны выпивали двое мужчин. Внезапно 50-летний житель Гатчины повздорил со своим ровесником. Мужчина не менее пяти раз ударил его ножом в тело.

От полученных травм 50-летний ленинградец скончался. Преступник завернул тело в ковер и отнес в лес на границе деревень Малые Колпаны и Парицы. Возбуждено уголовное дело.

Преступника задержали в среду, 20 сентября, у собственного дома. Мужчина, ранее пять раз судимый за кражи, помещен в изолятор. Ведется следствие.