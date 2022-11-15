Муниципальная реформа в Карелии приведет к сокращению местных чиновников, обещают в правительстве

Объединение городских и сельских поселений Карелии в муниципальные округа приведет к упразднению сельских администраций и сокращению количества их работников.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра национальной и региональной политики республики Наталья Баринова на заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению.

«Общего количества увеличения муниципальных служащих не произойдет. Мы с вами знаем, что есть определенный норматив по каждой территории. Даже если бы хотелось, если предположить, что такая финансовая возможность, увеличения муниципальных служащих быть не может», — сказала Баринова.

Она пояснила это на примере Суоярвского района, который первым в Карелии был преобразован в муниципальный округ.

«В каждом поселении была администрация — глава поселения, плюс бухгалтерский работник, плюс специалист. Предполагается, что эти должности сокращены… Финансовые и материально-технические затраты, организационное управление — это все уходит в окружную администрацию», — пояснила замминистра.

По ее словам, вместо сельских администрации будут созданы территориальные представительства администрации муниципального округа. В каждом представительстве будет работать специалист, выполняющий функции, которыми до реформы занимались главы сельских администраций.