Муниципальный долг в Карелии сократился за первый квартал на 6%

Самым крупным должником среди муниципалитетов республики остается Петрозаводский городской округ.

К началу апреля общая сумма муниципального долга составила в Карелии 3 миллиарда 595 миллионов рублей. Как отметили в республиканском министерстве финансов, за первый квартал она сократилась на 6%, или на 237 миллионов.

Средняя долговая нагрузка, характеризующаяся как отношение муниципального долга к плановому годовому объему собственных доходов, снизилась при этом на 3,6% и оценивается сейчас в 53,6%. По-прежнему самым крупным должником среди муниципальных образований Карелии остается Петрозаводский городской округ: общая сумма его задолженности составляет 1 миллиард 971 миллион рублей. А единственным муниципалитетом республики, у которого вообще нет долгов, является Калевальский национальный район.