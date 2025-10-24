Муниципалы Карелии могут подать заявку на Всероссийскую премию «Служение»

В России дан старт приему заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение».

Учрежденная Президентом России Владимиром Путиным, эта награда является высшей формой признания заслуг тех, кто ежедневно работает на благо своих сограждан — от крупных городов до небольших поселений по всей стране. Организатор премии — ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.

10 направлений для инициатив

Наблюдательный совет во главе с Сергеем Кириенко утвердил десять номинаций, охватывающих все сферы местного самоуправления:

1. «С передовой СВО в муниципалитет»

2. «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».

3. «Мужество и героизм на благо служения Родине»,

4. «Благополучие семьи — приоритет государства»,

5. «Развитие территории — благополучие жителей»,

6. «Укрепляем партнёрство — расширяем возможности»,

7. «Инициатива каждого — общий успех»,

8. «Великое наследие для будущих поколений»,

9. «Диалог с населением — открытость власти»

10. «Молодой современный управленец на службе страны».

Кто может стать кандидатами от Карелии?

Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), подчеркивает:

«Всероссийская муниципальная премия „Служение“ — это возможность на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей малой Родине и людям. Это жители больших и малых городов, сельских поселений, деревень, которые преданы делу, несут ответственность за тех, кто рядом, и готовы служить ради общего блага».

Это означает, что премия ждет заявок не только от глав администраций, но и от рядовых специалистов — работников ЖКХ, педагогов, сотрудников культурных учреждений, транспортников — всех, чей труд делает жизнь в карельских городах и поселках комфортнее.

Опыт предыдущих лет показывает — победу приносят реальные дела. К примеру, Мария Смирнова из Нижнего Тагила совместно с местными жителями превратила заброшенную территорию в современное общественное пространство, что принесло ей победу в премии, а лауреат Ольга Нестерова из Кировской области, сочетает руководство поселением и социальными проектами с воспитанием 16 детей.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подтверждает:

«Премия позволяет отметить ежедневный труд всех работников местного самоуправления».

Процесс участия и ключевые даты

Подать заявку на соискание президентской премии можно до 21 ноября 2025 года через официальный сайт премияслужение.рф.

После экспертного отбора лучшие проекты будут вынесены на всенародное голосование на портале «Госуслуги», которое продлится четыре недели. Церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2026 года в рамках всероссийского форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

У карельских служащих и сотрудников муниципальных организаций есть уникальная возможность продемонстрировать свои достижения и показать свои лучшие практики на федеральном уровне.