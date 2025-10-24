РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Тема недели
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Новости

Водоснабжение в Питкяранте восстановлено после аварии

16:11

Изуродовавший лицо приятеля кондопожанин получил условный срок

16:01

Центробанк снизил ключевую ставку в России

15:49

Муниципалы Карелии могут подать заявку на Всероссийскую премию «Служение»

15:45

Обвиняемому в педофилии карельскому общественнику продлили арест

15:36

В России появилась возможность конфисковать автомобили за повторную езду в пьяном виде

15:30

Благоустройство Петрозаводска обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет»

15:10

500 тысяч сим-карт, используемых для мошеннических атак, изъяли после вступления в силу нового закона

15:02

Полыхающий автомобиль в Кеми тушили семеро пожарных

14:41

Компания «Баренц групп» поможет переехать из спального района в готовую квартиру в центре Петрозаводска

14:30

«Мозаику можно восстановить»: эксперты из Петербургской академии обследовали советское панно в Питкяранте

14:23

Видео с новой «Волгой» опубликовано в сети

14:01

Жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки

13:31

На пляжи Анапы идет около 900 тонн мазута

13:16

Т2 и МТС поделят торговые площади

13:05

Часть пенсий в ноябре выплатят досрочно

12:55

Суд в Карелии взыскал с недобросовестного подрядчика более 150 тысяч рублей в пользу обманутых заказчиков

12:32

Жители Карелии могут присоединиться к акции «Плечом к плечу: помощь штурмовикам»

12:18

Картофель, огурцы и пылесос подорожали в Карелии за неделю больше всего

12:13

В Кемском районе Карелии раскрыли грабеж с угрозой применения насилия

12:01

В Карелии задержали подозреваемого в краже самоходной техники

11:44

Карелия попала в топ-5 регионов России с наибольшим ростом продаж антидепрессантов

11:20

Карело-финский эпос и рэп: спектакль «Куллерво» по-новому представили в Национальном театре Карелии

11:02

Стали известны подробности ДТП с мопедом в Петрозаводске

10:48

Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года

10:36

Новый авиарейс из Петрозаводска в Минск запустят в 2026 году

10:12

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

10:04

74-летнюю женщину сбили на парковке торгового центра в Петрозаводске

09:44

Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей

09:22

Добровольную пожарную команду создали в поселке Кварцитный в Карелии

09:02

В МЧС показали фото последствий мощного пожара в автомастерских в Петрозаводске

08:41

Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

08:22

На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

08:01

Интровертам рекомендуют посещать Карелию в ноябре

07:44

На трассе в сторону Карелии полностью перекроют движение транспорта

07:23

Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября

07:02

Петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025»

06:40

Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

00:13

В центральном сквере Петрозаводска восстановили освещение

23:13

Для бизнес-тренера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

21:32

Медведица с медвежатами ходят по ночам в карельскую деревню за черноплодкой

20:02

С фонарного столба в Суоярвском округе сняли замёрзшего кота

19:38

Игорь Зубарев предложил, чтобы деньги от торгов на пользование рыбоводным участком шли в местные бюджеты

18:36

Электронные квитанции: шаг в будущее вместе с «РКС – Петрозаводск»

18:00

Артур Парфенчиков дал старт работе реконструированного ДОК «Калевала»

17:45

Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Петрозаводске

17:26

Судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда

17:19

ЦЕМЕНТУМ внес вклад в обеспечение пожарной безопасности поселка Кварцитный

17:12

Дождь, гололедица и до +8°С: чем погода удивит жителей Карелии 24 октября

17:03

В Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности

16:52

От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

16:40

В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

16:32

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Карелии по пандусам для участников спецоперации

16:19

В «Тетрисе» в Петрозаводске возобновили доступные по цене бизнес-ланчи

16:10

Сквер Кукковский Петух в Петрозаводске освободят «от осенней печали»

16:00

Карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане

15:45

На проспекте Карла Маркса высадили клены

15:30

Артур Парфенчиков проверил ход строительства завода по производству испытательного оборудования

15:20

Умные шлагбаумы начали устанавливать в одном из районов Петрозаводска

15:10

Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

14:58

Свыше 40% россиян верит уловкам киберпреступников

14:52

Чугуноплавильный завод петровских времен в Кончезере выставлен на продажу

14:45

Путин наградил супругов Вакулич из Петрозаводска медалью ордена «Родительская слава»

14:30

Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

14:15

В соседнем с Карелией регионе запретили мобильный интернет

14:00

«Счастье в день отца услышать голос сына»: укушенный клещом мальчик начал говорить

13:45

Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

13:30

В Суоярви впервые пройдет рыбно-гастрономический фестиваль

13:10

Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили в Москве

13:00

«Страшно оценивать»: ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

12:50

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

12:35

Еще один рыбак утонул в Карелии

12:20

Первый в Карелии кабинет финансовой доступности открылся в Беломорском округе

12:00

Жителя Карелии задержали по подозрению в госизмене

11:45

В Петербурге водители снимают с авто номера, протестуя против платных парковок

11:30

Численность населения Кемско-Беломорской агломерации по прогнозу вырастет на 30 процентов

11:10

Мужчина погиб в пожаре на окраине Петрозаводска

10:55

Ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно

10:45

Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

10:30

Звезда мюзиклов, шансона и народной песни выступит в Петрозаводске

10:15

В Зарецком парке благоустраивают бетонные лестницы и тротуары

10:05

﻿Более 140 кг кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли из оборота в Карелии

09:50

18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

09:25

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский

09:00

Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

08:40

Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

08:20

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

08:00

Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

07:40

Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

07:20

Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

07:00

Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

06:40

В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

00:10
Муниципалы Карелии могут подать заявку на Всероссийскую премию «Служение»
Сегодня 15:45 Общество
Поделиться

В России дан старт приему заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение».

фото: © пресс-служба ВАРМСУ

 Учрежденная Президентом России Владимиром Путиным, эта награда является высшей формой признания заслуг тех, кто ежедневно работает на благо своих сограждан — от крупных городов до небольших поселений по всей стране. Организатор премии — ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.

10 направлений для инициатив

Наблюдательный совет во главе с Сергеем Кириенко утвердил десять номинаций, охватывающих все сферы местного самоуправления:

1. «С передовой СВО в муниципалитет»
2. «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».
3. «Мужество и героизм на благо служения Родине»,
4. «Благополучие семьи — приоритет государства»,
5. «Развитие территории — благополучие жителей»,
6. «Укрепляем партнёрство — расширяем возможности»,
7. «Инициатива каждого — общий успех»,
8. «Великое наследие для будущих поколений»,
9. «Диалог с населением — открытость власти»
10. «Молодой современный управленец на службе страны».

Кто может стать кандидатами от Карелии?

Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), подчеркивает:

«Всероссийская муниципальная премия „Служение“ — это возможность на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей малой Родине и людям. Это жители больших и малых городов, сельских поселений, деревень, которые преданы делу, несут ответственность за тех, кто рядом, и готовы служить ради общего блага».

Это означает, что премия ждет заявок не только от глав администраций, но и от рядовых специалистов — работников ЖКХ, педагогов, сотрудников культурных учреждений, транспортников — всех, чей труд делает жизнь в карельских городах и поселках комфортнее.

Опыт предыдущих лет показывает — победу приносят реальные дела. К примеру, Мария Смирнова из Нижнего Тагила совместно с местными жителями превратила заброшенную территорию в современное общественное пространство, что принесло ей победу в премии, а лауреат Ольга Нестерова из Кировской области, сочетает руководство поселением и социальными проектами с воспитанием 16 детей.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подтверждает:

«Премия позволяет отметить ежедневный труд всех работников местного самоуправления».

Процесс участия и ключевые даты

Подать заявку на соискание президентской премии можно до 21 ноября 2025 года через официальный сайт премияслужение.рф.

После экспертного отбора лучшие проекты будут вынесены на всенародное голосование на портале «Госуслуги», которое продлится четыре недели. Церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2026 года в рамках всероссийского форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

У карельских служащих и сотрудников муниципальных организаций есть уникальная возможность продемонстрировать свои достижения и показать свои лучшие практики на федеральном уровне.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Фестиваль карельской дизайнерской одежды "Северный свет" прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту
"Теплые коты" - выставка-раздача бездомных кошек проходит в Петрозаводске
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение