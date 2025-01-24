Коммунальная служба получила штраф в 30 тысяч рублей за перерывы в подаче холодной воды в поселке Кааламо

На время плановых работ подвоз коммунального ресурса организовали ненадлежащим образом.

Осенью прошлого года в поселке Кааламо Сортавальского округа происходили перебои в работе системы водоснабжения. Жители жаловались на то, что вода в жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и образовательные учреждения поступает с перебоями, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилнадзору.

По словам главы округа Сергея Крупина, в поселке летом 2024 года начался первый за 45 лет капитальный ремонт водопроводной системы. За 2 года должны поменять станцию водозабора, произвести ремонт резервуара чистой воды, заменить всю магистральную сеть во всем поселке и сделать водоснабжение стабильным и качественным.

Однако на время плановых работ подвоз коммунального ресурса организовали ненадлежащим образом. Прокурором города Сортавала в отношении МУП «ЖКХ СМР» проведена проверка, по результатам которой возбуждено административное дело в связи с нарушением в период с 3 октября по 28 ноября 2024 года режима обеспечения коммунальной услугой по холодному водоснабжению жителей Кааламо.

Дело об административном нарушении направлено на рассмотрение в адрес Госкомитета. По итогам рассмотрения установлено, что в указанный период в поселке Кааламо систематически допускался перерыв подачи холодного водоснабжения, в связи с чем МУП «ЖКХ СМР» признано виновным в совершении административного нарушения, назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.