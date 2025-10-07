Мурал украсил стену Дома молодежи в Петрозаводске

Напомним, также разные команды уличных художников поработали в Петрозаводске на стенах школ № 3 и № 9, на стене Центра культурного развития «Среда» в Костомукше, на стене Детско-юношеской спортивной школы в Олонце и на небольших объектах в п. Муезерский — гараже во дворе Детского сада и на вагончике для переодевания у катка. Цель проекта — преобразить однотонные скучные фасады с помощью уличного искусства. Помогают в этом профессиональные художники. Фестиваль муралов «Полоса отвода» реализуется в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети».

В карельской столице продолжается ремонт здания Дома молодежи на проспекте А. Невского. Частью его преображения стало появление мурала (большой рисунок) на одной из стен. Рисунок выполнен в рамках фестиваля «Полоса отвода». Мы уже рассказывали про него, но вот сейчас леса сняты, мурал предстал во всей красе. В его оформлении использованы фирменные цвета бренда карельской молодёжи «Молодо — северно».

