Муралов в Карелии станет больше

Больших изображений на стенах станет еще больше в Карелии. В правительстве рассказали о продолжении фестиваля «Полоса отвода».
В следующем году художники создадут еще несколько панно в рамках фестиваля «Полоса отвода». Об этом рассказал в ходе прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков.
— Прошедший в этом году фестиваль оказался успешным. В нем приняли участие разные художники, у каждого — свой стиль и свое видение, каким должно быть уличное искусство. Например, в Калевале фасад Дома творчества украшен изображениями Вяйнямёйнена и Илмаринена. В Костомукше ярче и интереснее теперь выглядит Центр культурного развития, — напомнил Артур Парфенчиков.
Отбор объектов, на которых появятся новые муралы, пройдет в первом квартале нового года. Средства в бюджете на проведение фестиваля предусмотрели в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Цель проекта — преобразить однотонные скучные фасады с помощью уличного искусства. Помогали в этом профессиональные художники. Они не только разрисовывали, но и проводили мастер-классы для жителей и любителей муралов.