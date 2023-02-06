Мурманчанину не удалось поесть за счет магазина в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали в одном из гипермаркетов жителя Мурманской области.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация.



Неизвестный спрятал продукты в карманы и прошел мимо кассы. Общая сумма ущерба составила 1,3 тысячи рублей.



Стражи порядка задержали нарушителя, им оказался 36-летний уроженец Мурманской области. Мужчину отвезли в отделение полиции, сообщили в региональной Росгвардии.