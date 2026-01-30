Мурманск и Североморск вновь частично остались без света из-за аварии на ЛЭП

На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения.
Сами опоры не повреждены, сообщил сегодня утром на своей странице губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск. Проводятся мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма, в том числе аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме осуществляют переключение потребителей по резервной схеме. Приоритет объектам жизнеобеспечения. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию. О ходе работ сообщу дополнительно, — написал Андрей Чибис.
Сайт «РБК» со ссылкой на мэра Мурманска Ивана Лебедева сообщил, что в городе отменили школьные занятия и на особый режим работы перевели общественный транспорт.
В Североморске для перераспределения энергии также поэтапно отключают уличное освещение. Мэр города Владимир Евменьков добавил, что если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, то электроснабжение отключат более чем в 40 домах.
Напомним, вечером 23 января примерно в 7 км от Мурманска обрушились пять опор линий электропередач (ЛЭП), в результате чего в столице региона и городе Североморске возникли массовые отключения электричества и теплоснабжения. Карельские энергетики не остались в стороне и отправили на помощь жителям Заполярья партию новых опор из Петрозаводска и посёлка Лоухи. Поздее мы сообщали, что в жилые дома заполярной столицы вернулось электричество.