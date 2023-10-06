Мускулистые спортсменки с крыльями покорили Петрозаводск

В столице Карелии прошел Чемпионат Карелии по бодибилдингу и фитнесу.

В минувшие выходные в ДК «Машиностроитель» прошло одно из самых зрелищных соревнований республики. 40 спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга и Архангельской области собрались на Чемпионате по бодибилдингу и фитнесу, пишет «Фактор News».

Главным судьёй чемпионата, и уже не впервые, был Павел Ершов – судья всероссийской категории, чемпион Европы, главный тренер мужской сборной России по бодибилдингу и главный тренер сборной Санкт-Петербурга. Подбадривал спортсменов и не давал зрителям скучать бессменный ведущий соревнований Александр Назаренко. А вот номинаций в этом году стало больше. К классическим номинациям добавились две новых категории: спортивные пары и artistic model. Вторая категория в народе уже получила название «крылья».

«Во втором раунде спортсмены выходят с большими крыльями за спиной, как в кабаре», – объяснил Алексей Емельянов.

Подробнее о соревнованиях читайте и смотрите фоторепортаж на «Фактор News».