Мусор в райцентре Карелии вывозить не будут

Мусорщики из-за морозов не могут завести спецтехнику в Лахденпохском районе.

Как на своей странице в соцсети рассказала глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова, из-за сильных морозов сотрудники регионального оператора не могут завести мусоровозы.



«Следовательно, техника не может выехать к нам в город на уборку контейнеров и бункеров. Ждем предложений по наведению чистоты и порядка на контейнерных площадках от регоператора. А пока, к сожалению, вот так», — написала чиновник.



Отметим, по прогнозам синоптиков, морозы должны отступить к 9 января.