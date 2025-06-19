Мусор вспыхнул в нескольких районах Петрозаводска

В МЧС Карелии сообщили о нескольких пожарах в городе.
В минувшие сутки, 20 июня, сразу несколько пожаров произошло в разных районах Петрозаводска. Во всех случаях горел мусор, сообщили в МЧС республики.
Так, в 08.03 поступило сообщение о пожаре на улице Зайцева, у дома № 65. В 20.38 загорелся мусор на улице Бородинская, у дома № 9. Наконец, уже ночью, в 01.58 стало известно о пожаре на Комсомольском проспекте.
Кроме того, в 20.09 поступило сообщение о пожаре в Сегеже, на улице Владимирская, у дома № 8. Там также горел мусор.
Во всех случаях о пострадавших не сообщалось.
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