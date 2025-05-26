Мусор загорелся сразу на трёх площадках в Петрозаводске

В МЧС Карелии сообщили сразу о трёх пожарах, где вспыхнул мусор.
В МЧС Карелии сообщили о пожарах на открытой территории, произошедшими в Петрозаводске вчера, 5 июня.
Так, в 13.15 поступило сообщение о пожаре на улице Мерецкого, у дома №30.
В 13.34 стало известно о пожаре на улице Оборонная.
Наконец, в 19.52 поступило сообщение о пожаре на Лососинском шоссе.
Во всех случаях огонь уничтожил мусор. Общая площадь горения - 21 квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало.
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