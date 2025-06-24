Мусор загорелся в лесу в одном из поселков Карелии

Пожар потушили за десять минут.

Пожарные потушили возгорание в лесу около дороги в поселке Калевала, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности.

Сообщение о пожаре поступило днем 13 июля. Загорелся мусор в лесу у обочины дороги возле дома №9г на улице Заречная.

В 15:24 на место происшествия выехал дежурный караул пожарной части №20 по охране поселка Калевала: один автомобиль, три человека личного состава.

Огнем был охвачен участок площадью около 2 кв.м. Пожар полностью ликвидировали в 15:34.