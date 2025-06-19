Мусор загорелся в Петрозаводске

Сотрудники МЧС Карелии выезжали по подобным вызовам дважды за прошедшие сутки.

Первое сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: Петрозаводск, Лососинское шоссе, у дома № 15 поступило в 16:31.

В 18:54 стало известно ещё об одном возгорании по этому же адресу, рассказали в телеграм-канале МЧС Карелии.

В обоих случаях огнём уничтожен мусор. Общая площадь пожара 1,2 квадратных метра.