Мусор загорелся в Петрозаводске

Сотрудники МЧС Карелии выезжали по подобным вызовам дважды за прошедшие сутки.
Первое сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: Петрозаводск, Лососинское шоссе, у дома № 15 поступило в 16:31.
В 18:54 стало известно ещё об одном возгорании по этому же адресу, рассказали в телеграм-канале МЧС Карелии.
В обоих случаях огнём уничтожен мусор. Общая площадь пожара 1,2 квадратных метра.
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