Мусор, заросли и ветхие фасады: в Петрозаводске выявили более 90 нарушений содержания жилых домов

Эксперты «Службы заказчика» вновь обнаружили проблемы в обслуживании зданий в карельской столице.

Специалисты городской «Службы заказчика» выявили 91 нарушение эксплуатации жилых зданий, сообщили в администрации Петрозаводска.

— Из них 36 относятся к ненадлежащему содержанию общего имущества, а 31 — к покосу травы, — заявили там.

Кроме того, эксперты обратили внимание на проблемы, связанные с уборкой мусора на пешеходных дорожках и в палисадниках, ветхостью фасадов домов и высоким износом систем электро- и водоснабжения.

В мэрии отметили, что если жильцов не устраивает работа управляющих компаний, они могут в любой момент обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.

Ранее сотрудники «Службы заказчика» пришли к выводу, что представители УК регулярно забывают закрывать чердаки.