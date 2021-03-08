Мусорная свалка выросла у Карельского научного центра в Петрозаводске (ФОТО)

Мусоровоз в течение недели не может добраться до контейнерной площадки у Карельского научного центра РАН.

Жители домов №2 и №4 по улице Свердлова пожаловались на свалку мусора, которая образовалась в их дворе рядом с Карельским научным центром РАН. Фото свалки они прислали в редакцию "Столицы на Онего".

"Карельский научный центр РАН так и не убрал территорию, хотя обещали помочь. ООО "Автоспецтранс" не может совершить подъем на их территории из-за колеи, и так как очень скользко... Сейчас снова осадки, и получается, что мы заложники, и пока снег не растает до асфальта, мусор вывозиться не будет? Администрация до выходных была в курсе ситуации, но так и никаких мер не приняла на эти праздничные дни. Последний раз мусор вывезли 2 марта", - пишут жильцы дома.

Горожане просят Карельский научный центр РАН и ООО "Автоспецтранс" договориться между собой о том, кто и как убирает дороги, кто и как вывозит мусор, кто и как контролирует эту ситуацию.

"Мы ведь своевременно платим за услугу и хотим вид из окна не на свалку. Также мы против антисанитарных условий: крысы-мутанты и так чувствуют себя уверенно, распространяя заразу, и кушая проводку в наших автомобилях, где строят гнезда. Кстати, дежурный по городу (051) никак нам не помог, мы оставляли заявки с 5 марта. Мы, жители нашего любимого города, не понимаем кто же в этой ситуации может нам помочь?" – возмущаются петрозаводчане с улицы Свердлова.

Ранее двор в центре Петрозаводска завалили мусором.