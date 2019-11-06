Мусорные контейнеры сгорели в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел 5 ноября в Петрозаводске, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 15.21 на ул. Балтийской, 51 произошел пожар в двух пластиковых мусорных контейнерах.
В результате один контейнер сгорел,а второй – поврежден на площади 0,3 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее в Петрозаводске загорелся контейнер для раздельного сбора мусора.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.11.2019, 18:00
03.11.2019, 16:15
31.10.2019, 13:36
02.11.2019, 09:20
03.11.2019, 11:00
30.10.2019, 16:30
Аналитика
05.11.2019 10:42
Обществоведение
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
31.10.2019 15:41
31.10.2019 11:31
31.10.2019 10:32
30.10.2019 16:55
Чтиво
05.11.2019 14:33
Личное мнение
Дмитрий Беленихин о ноябрьских праздниках.
05.11.2019 11:30
31.10.2019 09:24
28.10.2019 10:58
Медиа
05.11.2019 09:43
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии