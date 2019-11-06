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Новости. Происшествия
09:07, 06 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Мусорные контейнеры сгорели в Петрозаводске

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Пожар произошел 5 ноября в Петрозаводске, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 15.21 на ул. Балтийской, 51 произошел пожар в двух пластиковых мусорных контейнерах.

В результате один контейнер сгорел,а второй – поврежден на площади 0,3 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших  и пострадавших нет.

Ранее в Петрозаводске загорелся контейнер для раздельного сбора мусора.

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Комментарии

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Гриша
2019-11-06 10:14:38
Не зря горят . Тарифы надо за вывоз мусора надо увеличивать .Автоспецтранс рулит .
Гость
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