Мусорные контейнеры сгорели в Петрозаводске

Пожар произошел 5 ноября в Петрозаводске, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 15.21 на ул. Балтийской, 51 произошел пожар в двух пластиковых мусорных контейнерах.

В результате один контейнер сгорел,а второй – поврежден на площади 0,3 кв м.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Петрозаводске загорелся контейнер для раздельного сбора мусора.