Мусорный «арт-объект» на месте провала появился в центре Петрозаводска (ФОТО)

На проспекте Ленина между домами проваливается асфальт.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появились фото ямы между домами на проспекте Ленина, в самом центре города.

«Вот такой „арт-объект“ появился на проспекте Ленина между домами 38 и 36 прямо посередине проезда почти месяц назад. Дополняется новыми частями из отходов жизнедеятельности ежедневно по мере увеличения провала асфальтa. Никаких телодвижений по ремонту асфальта нет. Ау, ответственные лица, обратите внимание, не ждите, пока что-то случится, так как в тёмное время суток там кромешная темнота….» — обратили внимание на проблему местные жители.

Ранее жильцы дома на улице Машезерской в Петрозаводске пожаловались на вырытый у подъезда котлован.