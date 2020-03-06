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Мусоросортировки в Пиндушах не будет

Новости. Общество
13:00, 07 Марта 2020
фото: © Паблик "Отражение. Карелия"
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Жители Пиндуш отстояли поселок от мусоросортировки.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии объявило об отказе от размещения в поселке Пиндуши Медвежьегорского района мусоросортировочной линии, против которой выступили местные жители. Как сообщили в министерстве, республиканские власти предложат новые площадки компании "Эко парк", которая планировала открыть мусоросортировку в Пиндушах. В качестве вариантов размещения этой линии в карельском Минприроды рассматривают Прионежский и Медвежьегорский районы.

По словам министерских чиновников, ООО "Эко парк" может стать резидентом в будущем экотехнопарке в Прионежье, строительство которого предусмотрено территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако в Минприроды Карелии не исключают того, что ООО "Эко парк" выступит оператором на мусороперегрузочной станции в Медвежьегорском районе, которая также предусмотрена территориальной схемой по обращению с ТКО.

Как бы там ни было, отказ республиканских властей от размещения мусоросортировки в Пиндушах означает только одно: жителям поселка удалось отстоять свое право на благоприятную окружающую среду.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова. 

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