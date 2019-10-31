Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости по теме
Загрузка...
Инцидент произошел 29 октября на детской площадке на Кукковке.
Во вторник в 15.57 на пересечении улиц Питкярантской и Сортавальской мусоровоз погрузил припаркованный автомобиль в кузов.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
29.10.2019, 13:24
28.10.2019, 02:46
27.10.2019, 10:00
Аналитика
Сегодня 15:41
Капитал
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
Сегодня 11:31
Сегодня 10:32
30.10.2019 16:55
30.10.2019 11:55
Чтиво
Сегодня 10:10
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Сегодня 09:24
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии