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Новости. Общество
13:36, 31 Октября 2019

Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Инцидент произошел 29 октября на детской площадке на Кукковке.

Во вторник в 15.57 на пересечении улиц Питкярантской и Сортавальской мусоровоз погрузил припаркованный автомобиль в кузов.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

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Комментарии

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Изя
2019-10-31 15:12:14
?????????
Link
2019-10-31 14:54:14
Я думаю это утилизация старого авто, а не эвакуация. Прежде чем публиковать надо сначала запросить информацию у ГИБДД, а то так часто получаются фейковые новости.
ppppp
2019-10-31 14:50:40
Вот и правильно. Насколько понимаю - это бесхозный металлолом.
бюджет
2019-10-31 14:21:50
Людииии! Чему радуютесь? Где законы? Где правосудие? Должно быть просто- нарушил - плати! Но не так! Фишкой в помойку! Это перебор!
Zim
2019-10-31 14:43:34
бюджет, а может это садо-мазо и они от этого балдеют?
кир
2019-10-31 14:07:15
Не те объемы. Сотни машин надо увезти, а то совсем обнаглели. И штраф - это не штраф, а слёзы.
David
2019-10-31 14:04:22
Супер!!!????
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