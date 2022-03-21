Мусоровозы не смогут пробраться к клиентам из-за непогоды в районе Карелии

В Муезерском районе из-за непроходимых дорог изменится работа мусоровозов.

График вывоза мусора в Муезерском районе может измениться из-за плохой проходимости дорог, на которых тает снег. Об этом информирует паблик района.

«В связи с ухудшением дорожных условий из-за обильного таяния снега на межквартальных дорогах возможны изменения графиков вывоза твердых коммунальных отходов мусоровозами. Вывоз ТКО в п. Муезерский будет производиться с центральных дорог», — гласит текст сообщения.