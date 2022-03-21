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Мусоровозы не смогут пробраться к клиентам из-за непогоды в районе Карелии

Новости. Общество
16:01, 22 Марта 2022
фото: Муезерский район / ВК

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В Муезерском районе из-за непроходимых дорог изменится работа мусоровозов.

График вывоза мусора в Муезерском районе может измениться из-за плохой проходимости дорог, на которых тает снег. Об этом информирует паблик района.

«В связи с ухудшением дорожных условий из-за обильного таяния снега на межквартальных дорогах возможны изменения графиков вывоза твердых коммунальных отходов мусоровозами. Вывоз ТКО в п. Муезерский будет производиться с центральных дорог», — гласит текст сообщения. 

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