Мусоровозы Super BOE прибыли на борьбу с отходами в Республику Карелия

Карельский экологический оператор, входящий в Группу ЭкоЛайн, привлек в регион четыре сверхмощных и многофункциональных мусоровоза Super BOE.

Каждый вмещает в себя объем отходов, который уместился бы в 7-10 обычных городских мусоровозах. Они предназначены для двухэтапного сбора и вывоза отходов, то есть используются как мобильные станции перегрузки.



Super BOE производства Farid/супербой — подкласс крупных мусоровозов. Их можно устанавливать на любой отдаленной от жилья площадке, куда в течение дня более компактные мусоровозы привезут собранные за день отходы. Конфигурация спецтехники позволяет загрузить отходы из одного мусоровоза в другой, не касаясь почвы, сразу в приемное отделение.

В первую очередь их планируется использовать для перегрузки и транспортировки вторсырья из отдаленных районов Республики к сортировочному предприятию регоператора. В настоящее время региональный оператор набирает и обучает персонал, который будет управлять этими сложными механизмами.

Схема оптимизации потоков отходов пришла из Италии. Она позволяет вместо 7-10 рейсов обычных мусоровозов отправлять на сортировку или другой официальный объект работы с отходами только один супербой. За счёт этого снижается трафик на дорогах и во дворах, а в атмосферу выделяется меньше CO 2 .