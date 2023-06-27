Музей архитектуры откроют в историческом здании XIX века в столице Приладожья Карелии

В ратуше Сортавалы заканчивают реставрацию, а после - откроют музей архитектуры.

Во время рабочей поездки в Приладожье глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел реставрационные работы в сортавальской ратуше. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.



«Сортавальская ратуша. Пока еще в строительных лесах. Но скоро их снимут - работы на фасаде завершаются. Уже этим летом сортавальцы и гости города смогут увидеть часть отреставрированных внутренних помещений. В здании планируется разместить музей архитектуры. Одим из ключевых экспонатов станет макет города 1939 года», - написал Парфенчиков.



По его словам, на объекте трудятся опытные специалисты из Санкт-Петербурга. В их активе, например, участие в реставрации Смольного собора.



«Во время работ на ратуше пригодилась и брусчатка со старого моста, которую город сохранил, ее укладывают у входа, - сообщил глава Карелии. - Понимаем, насколько сложно и дорого сейчас восстанавливать и сохранять подобные объекты. Зданию почти 140 лет. Вместе с главой города Сергеем Крупиным и руководителем благотворительного фонда имени Кронида Гоголева Марией Гоголевой обсудили возможность установить в Ратуше противопожарные роботы».



Отметим, в сортавальской ратуше, построенной в 1885 году по проекту Франса Сьёстрёма, работал бургомистр, здесь же собиралась дума и проводились городские и судебные заседания.



В ратуше, до наших дней сохранившей историческую планировку, давались приемы и церемониальные обеды. В главном зале устраивались практически все более-менее значительные мероприятия города – выставки, концерты и театральные постановки.



Сортавальская ратуша выступала еще и в роли музея, под этнографическую экспозицию был выделен отдельный зал. После Зимней войны в ратуше расположились библиотека и кабинет политического просвещения.



Во время Великой Отечественной на короткий период здание использовалось финской городской управой, но в 1945 году кабинет политпросвещения и библиотека вернулись в эти стены, последняя работала здесь вплоть до 2013 года.



